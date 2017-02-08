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    Появилось видео с места гибели "Гиви"

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донецке (78)

    (обновлено: )49113
    Утром в среду погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". По данным источника РИА Новости, взрыв прогремел в его кабинете.
    Комсомольская Правда/Youtube

    Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Информацию подтвердил глава Управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, в настоящее время в Донецке проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан, досматривают автотранспорт, перекрыты все основные стратегические дороги в городе.

    В министерстве обороны ДНР добавили, что в связи с гибелью командира батальона в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерства внутренних дел и военной комендатуры.

    Смотрите также: Лифт Павлова. Устранение "Моторолы": версии, выводы, последствия

    В октябре 2016 года командир одного из подразделений ополчения ДНР Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донецке
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