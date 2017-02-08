В Кремле отвергли обвинения в причастности РФ к гибели "Гиви"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Кремле отвергают обвинения в причастности России к убийству в самопровозглашенной ДНР командира батальона "Сомали", известного как "Гиви", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем какую-либо, отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи. А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий", — заявил Песков.

Управление полиции в Донецкой области Украины подтвердило гибель в ДНР в результате взрыва командира батальона "Сомали" Михаила Толстых. В самой сампровозглашенной республики заявил, что ополченецпогиб в результате выстрела из огнемета "Шмель".

Ранее минобороны самопровозглашенной ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

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В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.