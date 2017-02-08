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    Аброськин подтвердил информацию о гибели "Гиви"

    (обновлено: )35403
    По информации начальника Управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб утром в среду.
    Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви (в центре)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украниа. Начальник Управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию о гибели командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви".

    "Могу подтвердить, что да — полиция Донецкой области имеет такую информацию о том, что сегодня с утра был убит террорист "Гиви" Михаил Толстых", — заявил он в эфире 112 Украина.

    Появилось видео с места гибели Гиви
    Комсомольская Правда/Youtube
    Появилось видео с места гибели "Гиви"

    "Насколько наши источники, которые сейчас там находятся и непосредственно видели, как это все происходило, можем сказать, что действительно произошел взрыв там, где находился террорист, он погиб. (…) Место оцеплено, и в настоящее время более подробной информации нет", — сказал Аброськин.

    По его словам, в Донецке проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан, досматривается автотранспорт, перекрыты все основные стратегические дороги в городе.

    Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным источника РИА Новости, взрыв прогремел в кабинете "Гиви".

    В министерстве обороны добавили, что в связи с гибелью командира батальона в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерства внутренних дел и военной комендатуры.

    Смотрите также: Лифт Павлова. Устранение "Моторолы": версии, выводы, последствия

    В октябре 2016 года командир одного из подразделений ополчения ДНР Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.

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