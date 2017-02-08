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    Погиб один из командиров ДНР "Гиви"

    (обновлено: )3552217
    В ДНР заявили, что Михаил Толстых, больше известный как "Гиви", погиб в результате "террористического акта", однако более подробной информации пока что не сообщается.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР по прозвищу Гиви
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил о гибели командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

    Комментарий ополченца самопровозглашенной ДНР Гиви. Видео
    Канал на Youtube RT (на русском)
    Ополченец "Гиви" о своем предполагаемом отъезде из ДНР

    Ранее "Гиви" был объявлен в розыск Министерством внутренних дел Украины. Толстых обвинялся в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство такой группой и участие в ней), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (соучастие в ведении агрессивной войны), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (соучастие в нарушении законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с военнопленными) ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

    "Сегодня в 06.12 мск (5.12 по Киеву) в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", — заявил представитель оборонного ведомства.

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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