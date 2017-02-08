В ДНР в убийстве "Гиви" обвинили "украинские спецслужбы" и Шкиряка

ДОНБАСС, 8 фев — РИА новости Украина. Ответственность за гибель командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", в самопровозглашенной ДНР возлагают на украинские спецслужбы, заявил в среду представитель минобороны ДНР.

"По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка", — заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР.

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Ранее минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.