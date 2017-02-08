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    В ДНР сообщили дату похорон ополченца "Гиви"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (87)

    (обновлено: )67212
    В среду утром минобороны самопровозглашенной ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате теракта.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным Гиви. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 8 фев — РИА Новости Украина. Похороны погибшего при теракте командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" назначены на пятницу, 10 февраля, сказал журналистам представитель пресс-службы главы самопровозглашенной ДНР.

    Видео с места гибели Гиви
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    Появились новые кадры с места гибели "Гиви"

    "Похороны назначены на пятницу", — сказал представитель пресс-службы, не уточнив детали.

    Ранее сообщалось, что в ДНР объявили трехдневный траур в связи с гибелью командира ополченцев.

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    В среду утром минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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