В ДНР сообщили дату похорон ополченца "Гиви"

ДОНБАСС, 8 фев — РИА Новости Украина. Похороны погибшего при теракте командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" назначены на пятницу, 10 февраля, сказал журналистам представитель пресс-службы главы самопровозглашенной ДНР.

"Похороны назначены на пятницу", — сказал представитель пресс-службы, не уточнив детали.

Ранее сообщалось, что в ДНР объявили трехдневный траур в связи с гибелью командира ополченцев.

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В среду утром минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.