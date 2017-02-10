Церемония прощания с ополченцем "Гиви" проходит в Донецке

ДОНБАСС, 10 фев — РИА Новости Украина. Церемония прощания с командиром батальона "Сомали" самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых, известным как "Гиви", началась в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

В среду утром, 8 февраля, минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

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Прощание проходит в здании театра оперы и балета в центре города. Проститься с Толстых пришел глава ДНР Александр Захарченко. Также присутствуют и другие официальные лица и представители правительства республики.

В настоящее время у входа в оперный театр собралась очередь из нескольких тысяч человек. Все люди пришли с цветами, количество желающих попрощаться с Толстых постоянно увеличивается. Также у здания театра стоит тягач с артиллерийским орудием, на который в конце прощания должны поставить гроб с командиром батальона "Сомали".

@sashakots Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"

В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.