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    Захарченко связал убийство "Гиви" с попыткой дестабилизации в ДНР

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    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что убийство "Гиви" было совершено для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко связал убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", с попыткой дестабилизации в ДНР.

    Александр Захарченко о смерти Михаила Толстых
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    Захарченко: "Гиви" убили подло, но всех нас не перестреляете

    Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В ДНР считают, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

    "Обстановка очень тяжелая. В связи с последними терактами, я думаю, это специально было сделано, чтобы обстановку здесь дестабилизировать. Но вряд ли у них что-нибудь получится", — сказал Захарченко в эфире телеканала "Россия 1".

    Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.

    Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.

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