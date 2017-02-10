Захарченко о мести за "Гиви": Украина не знает с кем связалась

В небольшом интервью на передовой Захарченко обещал, что ополченцы отомстят за смерть командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви").

"Нас вынуждают отомстить за Мишку. Это срыв минских соглашений в первую очередь. А во-вторых, это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за "Гиви" мы в любом случае отомстим", − сказал Захарченко.

По словам главы ДНР, Украина еще не знает "с кем она связалась".

Смотрите также: Появилось видео с места гибели "Гиви"

Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.