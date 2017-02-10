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    Захарченко о мести за "Гиви": Украина не знает с кем связалась

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (98)

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    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к "непродуманному наступлению", но ополченцы будут готовиться и отомстят за смерть командира "Сомали".
    Канал Александра Захарченко на Youtube

    В небольшом интервью на передовой Захарченко обещал, что ополченцы отомстят за смерть командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви").

    "Нас вынуждают отомстить за Мишку. Это срыв минских соглашений в первую очередь. А во-вторых, это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за "Гиви" мы в любом случае отомстим", − сказал Захарченко.

    По словам главы ДНР, Украина еще не знает "с кем она связалась".

    Смотрите также: Появилось видео с места гибели "Гиви"

    Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

    Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек. 

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