В ДНР опровергают причастность ополченцев к гибели "Гиви"

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной Донецкой народной республике опровергают информацию о причастности ополченцев к гибели командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

Ранее в "Новой газете" со ссылкой на человека, представившегося ополченцем ДНР Игорем Мыльцевым с позывным "Француз", появилась информация, что убийство Толстых организовали его подчиненные. Теракт в отношении "Гиви" якобы было местью за брошенных командиром сослуживцев во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Эту информацию журналисты узнали в ходе переписки с человеком, назвавшимся Мыльцевым в соцсети.

"Информация о причастности к убийству "Гиви" его подчиненных — очередная провокация. Аккаунт, с которого велась переписка с журналистами от лица Игоря Мыльцева, был взломан еще в сентябре. Предполагаем, что это дело рук украинских спецслужб", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ДНР.

Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.