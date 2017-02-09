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    В ДНР вышли на след исполнителей убийства "Гиви"

    (обновлено: )70911
    Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что удалось выйти на след исполнителей преступления и уже определено место, из которого был произведен выстрел.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным Гиви
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Следственным органам самопровозглашенной Донецкой народной республики удалось выйти на след исполнителей убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, определено место выстрела, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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    Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

    "Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "терроризм". Также удалось выйти на след исполнителей и уже определено место, из которого был произведен выстрел", — сказал он.

    Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.

    Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.

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