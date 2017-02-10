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    Минобороны опровергает причастность Украины к гибели командира ДНР "Гиви"

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (96)

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    По словам официального представителя Минобороны по вопросам военной операции в Донбассе Андрея Лысенко, убийство "Гиви" - внутренние разбирательства среди высшего руководства ДНР.
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
    twitter.com/BylByleva17

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Минобороны заявляет, что Украина не причастен к гибели командира батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

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    Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В ДНР считают, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

    "Убийство "Гиви" — не иначе как внутренние разбирательства среди высшего руководства ДНР. Полностью опровергаю (причастность украинских спецслужб — ред.)", — заявил в четверг РИА Новости официальный представитель ведомства по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко.

    Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестоконовениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.

    Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.

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