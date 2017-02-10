Закрытый гроб с телом "Гиви" установили на артиллерийское орудие

ДОНБАСС, 10 фев — РИА Новости Украина. Более 10 тысяч человек могли принять участие в церемонии прощания с погибшим командиром батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаилом Толстых, известным как "Гиви".

В среду утром, 8 февраля, минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

Смотрите также — Донецк: церемония прощания с "Гиви"

Как передает корреспондент РИА Новости, закрытый гроб с телом Толстых был вынесен из здания оперного театра, где проходило прощание, и установлен на артиллерийское орудие, прицепленное к тягачу. На малой скорости под аплодисменты тягач двигался по центральной улице Донецка, за ним следовала очередь из людей.

"По предварительным данным, исходя из того, сколько сейчас здесь человек, их может быть больше 10 тысяч", — сказал РИА Новости представитель самопровозглашенной ДНР.

Траурная процессия закончится на одном из кладбищ Донецка, где произойдет захоронение.

В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.