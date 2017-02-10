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    Церемония прощания с "Гиви" в Оперном театре Донецка

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (101)

    (обновлено: )15
    В Театре оперы и балета им. Соловьяненко в центре Донецка в пятницу проходит церемония прощания с командиром батальона ополченцев "Сомали" Михаилом Толстых, известного под позывным "Гиви".
    Канал Мининформ ДНР в Youtube

    Ранее минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

    Смотрите также: Появились новые кадры с места гибели "Гиви"

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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