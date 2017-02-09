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    "Гиви" могут похоронить рядом с "Моторолой" - источник

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (95)

    (обновлено: )12001
    Траурную церемонию прощания планируют провести в здании Театра оперы и балета в Донецке, там же, где около четырех месяцев назад прощались с "Моторолой" Арсеном Павловым.
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
    twitter.com/BylByleva17

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Комабата ополченцев "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", могут похоронить рядом с комбатом "Спарты" Арсеном Павловым, который был известен под позывным "Моторола", сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в ДНР.

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    В среду утром минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

    "Прощание с Михаилом Толстых запланировано на завтра. Возможно, он будет похоронен на том же кладбище, где похоронен Арсен Павлов", — сказал собеседник агентства.

    Представитель Народного совета ДНР в свою очередь сообщил РИА Новости, что траурную церемонию прощания планируют провести в здании Театра оперы и балета, там же, где около четырех месяцев назад прощались с Павловым.

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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