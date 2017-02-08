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    Фотоитоги 8 февраля: гибель ополченца "Гиви", новый глава Нацполиции, наводнение в Перу

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (91)

    (обновлено: )7
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
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    Гуманитарный пункт в Авдеевке
    Разрушенный дом в Авдеевке
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
    На месте гибели командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".
    twitter.com/BylByleva17
    Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева
    Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева
    Украинское фото
    Наводнение в Перу
    Наводнение в Перу
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    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    УНИАН
    Погром выставки в Киеве
    Погром выставки в Киеве.
    Сергей Нужненко / "Радио Свобода"
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Варта 1
    Ukrainian Fashion Week в Киеве
    Ukrainian Fashion Week в Киеве
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Гуманитарный пункт в Авдеевке
    Гуманитарный пункт в Авдеевке
    Photo/Evgeniy Maloletka
    Разрушенный дом в Авдеевке
    Разрушенный дом в Авдеевке
    AP Photo/Evgeniy Maloletka

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    На месте гибели командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".

    Утром в среду погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". По данным источника РИА Новости, взрыв прогремел в его кабинете.

    Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Информацию подтвердил глава УправленияНацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, в настоящее время в Донецке проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан, досматривают автотранспорт, перекрыты все основные стратегические дороги в городе.

    В министерстве обороны ДНР добавили, что в связи с гибелью командира батальона в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерства внутренних дел и военной комендатуры.

    Смотрите также: Первые кадры с места гибели комбата ДНР "Гиви"

    Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева. Он был отобран на основании конкурса, который провело МВД. Всего в конкурсе принимали участие 64 человека. Кандидатуру Князева на рассмотрение правительства внес глава МВД Арсен Аваков.

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