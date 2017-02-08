Фотоитоги 8 февраля: гибель ополченца "Гиви", новый глава Нацполиции, наводнение в Перу

Утром в среду погиб командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви". По данным источника РИА Новости, взрыв прогремел в его кабинете.

Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Информацию подтвердил глава УправленияНацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, в настоящее время в Донецке проводятся массовые мероприятия, направленные на обыск граждан, досматривают автотранспорт, перекрыты все основные стратегические дороги в городе.

В министерстве обороны ДНР добавили, что в связи с гибелью командира батальона в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерства внутренних дел и военной комендатуры.

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Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева. Он был отобран на основании конкурса, который провело МВД. Всего в конкурсе принимали участие 64 человека. Кандидатуру Князева на рассмотрение правительства внес глава МВД Арсен Аваков.

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