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    В ЛНР назвали имя убийцы "Моторолы"

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    По словам задержанного военнослужащего Ивана Деева, в Хмельницке в 8-ом полку спецназа Украины начальник разведки 8-го полка Сил специальных операций ВСУ майор Балов хвастался, будто бы убийство Моторолы — "это его рук дело".
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военнослужащий ВСУ, подозреваемый в диверсиях, назвал имя убийцы командира батальона "Спарта" ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола".

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    Ранее МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании диверсантов — военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в феврале 2017 года и другим терактам на территории ЛНР и ДНР.

    "Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницке в 8-ом полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки (8-го полка Сил специальных операций ВС Украины — Ред.), хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — говорит на видеозаписи допроса, предоставленной Министерством госбезопасности РИА Новости, один из задержанных Иван Деев.

    По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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    В свою очередь, Служба безопасности Украины опровергает утверждения о причастности ВСУ к убийству командиров и обвиняет представителей МГБ ДНР в организации терактов. В виде доказательства СБУ разместила в интернете перехват телефонных разговоров первого заместителя командира 2-го армейского корпуса "ЛНР" полковника Олега Анащенко, незадолго до его убийства.

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