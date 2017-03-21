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    Манафорт назвал обвинения о связях с РФ попыткой дискредитировать Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (124)

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    По словам Пола Манафорта, предположение, что он когда-либо работал с кем-то, кто взламывал почту Демократической партии США или пытался "подорвать интересы США", лживы.
    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в понедельник опубликовал заявление, в котором в очередной раз опроверг сообщения о том, что он имел связи с РФ, назвав их попыткой дискредитировать легитимность главы государства.

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    В понедельник в палате представителей конгресса США прошли слушания по вопросу возможного вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году. Фамилию Манафорта некоторые конгрессмены упоминали в контексте связей окружения Трампа с российскими властями.

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    "Я не играл никакой роли и никак не был связан с кибератаками на НДКП (Национальный комитет Демократической партии США – ред.) или с распространением информации, полученной в результате атаки, и я никогда не разговаривал ни с какими чиновниками российского правительства или с кем-то, кого называют причастным к этой атаке", — говорится в заявлении Манафорта, которое цитирует телеканал ABC.

    По его словам, предположение, что он когда-либо работал с кем-то, кто взламывал почту демпартии США или пытался "подорвать интересы США", лживы.

    "Несмотря на постоянное разбирательство и инсинуации, нет никаких фактов или улик, подтверждающих эти обвинения, и не будет. Я опечален тем, что кто-то мог бы поверить обвинениям, выдвинутым лицами с явными политическими мотивами, которые неприкрыто пытаются дискредитировать меня или легитимность выборов президента Трампа", — говорит бывший советник.

    О якобы имевшихся связях Манафорта с РФ оппоненты Трампа говорили еще в прошлом году.

    В феврале газета New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников сообщила, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки якобы свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

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    По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего экс-президента Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, предположительно участвовавшие в контактах, не называются.

    Ранее сообщалось, что дочь Манафорта подозревает отца в причастности к расстрелам на Майдане в Киеве.

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