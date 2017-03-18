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    ГПУ пытается допросить экс-советника Трампа и Януковича Манафорта - СМИ

    Тема:

    "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (142)

    (обновлено: )10011
    По данным американских СМИ, представители украинской прокуратуры уже семь раз за последние два года обращались к властям США с просьбой оказать содействие в организации допроса экс-советника Дональда Трампа и Виктора Януковича.
    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины заявила о намерении допросить бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта в связи с расследованием о коррупции, сообщил телеканал CNN.

    Партия Батькивщина
    Сайт партии "Батькивщина"
    Слили и смыли. "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины", что дальше?

    По данным телеканала, представители украинской прокуратуры семь раз за последние два года обращались к властям США с просьбой оказать содействие в организации допроса экс-советника Трампа, однако так и не получили ответ от американских коллег.

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    Как сообщается, власти США подтвердили, что отклонили данные запросы. Они, по данным телеканала, направлялись в ФБР и американский Минюст.

    Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) РИА Новости сообщили, что Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов. О том, что имя политического консультанта фигурировало в списках "черной бухгалтерии" партии, также сообщила газета New York Times. Агентство Ассошиэйтед Пресс 17 августа со ссылкой на данные собственного расследования сообщило, что Манафорт помог Партии регионов тайно перевести в США не менее 2,2 миллиона долларов на счета двух лоббистских компаний в Вашингтоне.

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    Напомним, ранее сообщалось, что дочь Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве. 

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