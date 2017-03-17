Дай миллион! Как украинцы сами избавляются от своих кровных денег

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Беспечность людей, разгуливающих по улицам города с миллионами в руках, просто поражает. Ведь уже немало подобных миллионеров стали жертвами нападений. Но невеселая перспектива нарваться на налетчика ни в коем случае не настораживает богатеньких буратин.

Без лоха и жизнь плоха

Несчастливым оказался понедельник, 13 марта, для гражданки, у которой неизвестные отобрали рюкзак, в котором она несла более миллиона гривен. Произошло нападение средь бела дня, незадолго до полудня, в переулке Демеевский в Голосеевском районе. Женщина испугаться не успела, как парни стянули с нее рюкзак, сели в поджидавший их автомобиль ВАЗ и укатили.

3 марта в соседнем Соломенском районе Киева на улице Лебедева-Кумача у киевлянина отобрали сумку с 763 тыс. гривен. Как только мужчина вышел из дома и направился к своему автомобилю, к нему подбежали двое, ударили по голове и забрали сумку с деньгами. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле с латвийскими номерами.

Несколькими днями ранее неизвестные в масках отобрали миллион у киевлянина возле отделения банка на бульваре Дружбы народов. Как рассказал потерпевший, он вез деньги в банк. По дороге заехал в пункт обмена валют, где обменял доллары на гривны. Когда подходил к банку, к нему подбежали трое неизвестных в масках. Пригрозив пистолетом, они выхватили его рюкзак с деньгами и скрылись с места происшествия на автомобиле.

В феврале грабители были более изворотливыми — они нападали на миллионеров в их автомобилях. 46-летний водитель одного бизнесмена ехал к обменнику с миллионом, где его хозяин договорился обменять гривны на доллары. Но в пункте обмена ему сказали, что необходимой суммы нет. Возвращаясь назад, водитель попал в пробку. К его автомобилю подошли неизвестные, один пистолетом разбил боковое стекло и держал на мушке, а второй забрал пакет с деньгами, сумку с документами и телефоном. Нападавшие скрылись на иномарке.

Не уберегли миллион своего работодателя и двое приятелей, на машину которых тоже напали неизвестные и… отобрали деньги. Потерпевшие стреляли по нападавшим из травматического оружия, однако остановить их не смогли.

Экономят копейки, теряют миллион

Как отмечают оперативники, люди мало заботятся о сохранности собственных денег и полагаются на авось.

"Те деятели, которые договариваются об обмене валют с непонятными личностями да еще и на их территории, — первые потенциальные жертвы грабителей. Они словно пауки ждут жирную добычу. Как только появляется клиент, готовый обменять крупную сумму, можно сказать, что он уже попал. Валютчики сообщают кому следуют о клиенте, и его уже "ведут" и нападают в удобном месте. Не исключено, что и банковские служащие за определенный процент сообщают кому надо о готовящейся сделке, ведь финансовые операции подготавливаются заранее. Мы это знаем, но доказать причастность того или иного человека к разбойному нападения можно только после показаний задержанных грабителей. По другому привязать того или иного человека к преступлению нельзя, наводчик никогда не признается", - отмечает оперативный сотрудник уголовного розыска Сергей Богдан.

Но есть еще места, кроме банковских учреждений, где крутятся большие деньги, — конвертационные центры. Хотя, как рассказывает оперативник, у конвертцентров своя служба безопасности, которая быстрее находит грабителей, нежели полиция. Иногда миллионеров подводит их собственная болтливость — делятся своими планами с кем попало.

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Частенько толстосумы просто расплачиваются за собственную жадность. Если на руках человек имеет крупную сумму, не лучше ли за копейки нанять охрану и не разгуливать по городу с миллионами в надежде, что все обойдется и так.