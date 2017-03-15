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    Дочь Манафорта подозревает отца в причастности к расстрелам на Майдане

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (144)

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    Хакеры взломали переписку дочерей Пола Манафорта – Андреа и Джессики - за период с октября 2012 по сентябрь 2016 года. В одном из сообщений, как предполагается, речь идет о роли экс-советника Виктора Януковича в кровавых событиях на Майдане в Киеве.
    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Дочь бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом пишет Independent со ссылкой на, как предполагается, переписку дочерей Манафорта, которую взломали и обнародовали хакеры.

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    Ранее хакеры взломали переписку дочерей Манафорта – Андреа и Джессики — за период с октября 2012 по сентябрь 2016 года.

    В одном из сообщений Андреа Манафорт написала своей сестре: "Не обманывай себя, деньги, которые есть у нас – это "кровавые" деньги".

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    Издание пишет, что Андреа, вероятно, говорит о роли своего отца в расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года.

    В другом сообщении Андреа написала сестре: "Знаешь ли ты, чья стратегия должна была спровоцировать это, отправить этих людей и заставить их убить?".

    Адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская выразила надежду, что Манафорт "разъяснит обвинения".

    Ранее издание Politico сообщало, что семья Пола Манафорта осуждала его действия в Украине, а также его сотрудничество с тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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    Ответственность за смерть более 100 человек новые власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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