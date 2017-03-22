The New York Times: дело Манафорта неожиданно ожило в Украине

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

После того как его имя всплыло в августе прошлого года в "черной бухгалтерии" "Партии регионов", где он фигурировал в качестве бенефициара платежей на миллионы долларов, Пол Манафорт не только потерял работу главы президентской кампании Дональда Трампа, но и оказался в центре странной междоусобной борьбы между украинскими политическими силами, пишет Эндрю Крамер в статье для The New York Times.

Теперь же по информации автора публикации, "интрига приняла новый оборот", когда депутат Верховной рады Сергей Лещенко "обнародовал документы, которые, по его утверждению, показывают, что Манафорт принимал меры с целью спрятать платежи, связанные с его работой на бывшего президента Украины Виктора Януковича". В числе обнародованных бумаг — "счет-фактура, который, как кажется, свидетельствует о прокачке 750 тыс. долларов через офшорный счет под видом платежа за компьютеры".

Счет-фактура, который, по словам Лещенко, "был найден в сейфе бывшего офиса Манафорта в Киеве", "по-видимому, подтверждает" одну из 22 записей (датированную 2009 годом), касающихся американского политика, в "черной бухгалтерии" "Партии регионов", сообщает Крамер.

"Счет был выставлен на имя подставной компании в Белизе — Neocom Systems Limited — на сумму 750 тыс. долларов за продажу 501 компьютера", — говорится в статье. Автор добавляет, что "на четырех страницах счета-фактуры, напечатанных на официальных бланках фирмы Davis Manafort с адресом в Александрии (Вирджиния), видна подпись, которая, как кажется, совпадает с подписью Манафорта, представленной в открытых источниках".

"Neocom Systems не в первый раз всплывает в ходе расследования коррупции, — пишет The New York Times. — В деле за 2012 год об отмывании денег и мошенничестве на бирже в Киргизии Центробанк упоминал ее как подставную компанию, используемую для платежей от Asia Universal Bank, кредитора, привлеченного Банком Киргизии в связи с неподтвержденными обвинениями в отмывании денег".

"Украинское отмывание денег через Asia Universal Bank (и связанные с ним подставные компании) имело большой масштаб и было "очень хорошо известно" в Киргизии", — заявил в телефонном интервью изданию Эдиль Байсалов, бывший руководитель аппарата президента Киргизии. "Наша страна была машиной по отмыванию денег", — добавил он.

"Черная бухгалтерия" и обстоятельства, сопровождающие ее разоблачение, "похоже, вписываются в странное происшествие в прошлом месяце, когда сайт, используемый украинскими хакерами, обнародовал примерно 280 тыс. текстовых сообщений из взломанного телефона одной из дочерей Манафорта — Андреа", пишет далее Крамер.

В одном из этих сообщений "ее просили донести до отца послание, которое, как казалось, было от Лещенко". Автор сообщения утверждал, что "у него есть "неопровержимые данные" о незаконных платежах Манафорту на Украине". "В послании звучали угрозы передать информацию американским и украинским правоохранительным силам, если Манафорт не найдет способ "все уладить", — продолжает автор статьи.

"Манафорт заявил, что он считает Лещенко автором сообщения, целью которого была попытка шантажа, — передает корреспондент The New York Times — Лещенко опроверг то, что он когда-либо вступал в контакт с Манафортом или членами его семьи или же требовал платежей в обмен на неразглашение информации".

В понедельник в палате представителей конгресса США прошли слушания по вопросу возможного вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году. Фамилию Манафорта некоторые конгрессмены упоминали в контексте связей окружения Трампа с российскими властями. Однако Манафорт в понедельник опубликовал заявление, в котором в очередной раз опроверг сообщения о том, что он имел связи с РФ, назвав их попыткой дискредитировать легитимность главы государства.

"Я не играл никакой роли и никак не был связан с кибератаками на НДКП (Национальный комитет Демократической партии США – Ред.) или с распространением информации, полученной в результате атаки, и я никогда не разговаривал ни с какими чиновниками российского правительства или с кем-то, кого называют причастным к этой атаке", — говорится в заявлении Манафорта.

По его словам, предположение, что он когда-либо работал с кем-то, кто взламывал почту демпартии США или пытался "подорвать интересы США", лживы. "Несмотря на постоянное разбирательство и инсинуации, нет никаких фактов или улик, подтверждающих эти обвинения, и не будет. Я опечален тем, что кто-то мог бы поверить обвинениям, выдвинутым лицами с явными политическими мотивами, которые неприкрыто пытаются дискредитировать меня или легитимность выборов президента Трампа", — говорит бывший советник.

О якобы имевшихся связях Манафорта с РФ оппоненты Трампа говорили еще в прошлом году. В феврале газета New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников сообщила, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки якобы свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего экс-президента Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, предположительно участвовавшие в контактах, не называются. Ранее сообщалось, что дочь Манафорта подозревает отца в причастности к расстрелам на Майдане в Киеве.