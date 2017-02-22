Встреча Трампа с Порошенко не состоялась. Что дальше?

Павел Рудяков, эксперт

Дональд Трамп опять уклонился от встречи с Петром Порошенко. Или, по крайней мере, не склонился к ней.

Первый раз подобное случилось в ходе американской избирательной кампании. Находившийся в Америке гость из Киева тогда переговорил с Хиллари Клинтон, а к Трампу не попал. Наша официальная версия звучала успокоительно: дескать, ничего страшного, ничего экстраординарного, обычное дело – не совпали графики. Подспудно подразумевалось, что встреча с Клинтон куда важнее, чем отсутствие встречи с Трампом. И вот, еще один прокол, теперь уже не с одним из кандидатов в президенты, а с действующим президентом США.

Несовпадением графиков тут ситуацию уже не объяснить. Понятно, что проблема есть, понятно, что она глубже, что выходит за рамки графиков. Остается понять, как глубока эта глубина, и в какой степени она касается, с одной стороны, в целом Украины, с другой, – лично президента Порошенко. И как вообще все происходящее понимать? Происходит ли что-то в американо-украинских отношениях и, если да, то, что именно? Плохо работают наше посольство в Штатах и посол Валерий Чалый? Или же свести в одном пространстве двух президентов в изменившейся, как за океаном, так и в мире атмосфере не под силу самым лучшим дипломатам в мире? И даже самым-самым успешным и влиятельным лоббистам, включая тех, кого наняла Администрация президента для достижения своих целей. Политический лоббизм, почти, как Восток, – дело тонкое, и лоббисты, к сожалению ли, к счастью ли, тоже не железные.

В Киеве не скрывали, что с февральской встречей Порошенко с Трампом украинская сторона связывает большие ожидания. Об этом говорил посол Чалый, на этом делал акцент заместитель главы президентского офиса, ответственный за внешнеполитическое направление, Константин Елисеев. Вопрос, по сути дела, ставился таким образом, что в момент рукопожатия Трампа и Порошенко должны были едва ли не автоматически уйти в прошлое все недоразумения и неприятные моменты отношений Белого дома и Банковой. В особенности те из них, что связаны с публичной поддержкой Киевом "не того" президентского кандидата, а также посильным участием киевской власти в агитационной кампании против "того". Были ли такие ожидания и надежды оправданы? Отчасти, да, были. Но только отчасти. Если отбросить в сторону патриотические сантименты и корпоративные мотивы, то вера в возможность встречи Порошенко с Трампом была, скорее, свидетельством неадекватности оценки ситуации, чем трезвым расчетом. Вероятность такого развития событий изначально была незначительной. Кроме того, факт встречи сам по себе ничего не решал, погоды не делал. Если бы она все-таки состоялась, то могла бы оказаться результативной, а результат, если бы он был, мог бы быть положительным при одном условии: если бы у Порошенко нашлось что предложить Трампу. Предлагать же пока, увы, нечего.

Выступления и самого Петра Алексеевича в Мюнхене на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, и его гонца – министра иностранных дел Павла Климкина на Совете Безопасности ООН 21 февраля свидетельствуют о том, что Киев в настоящий момент не готов к новому диалогу с Вашингтоном. Ни киевская практика, ни риторика, ни видение ситуации и перспектив ее развития не вписываются в тот формат, который мог бы заинтересовать, кого бы то ни было, кроме самого Киева.

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Давайте взглянем вокруг. Только за последнюю неделю на разных международных мероприятиях высокого уровня произнесено достаточно много такого, что позволяет думать о некотором снижении градуса конфронтации и напряженности в отношениях между Западом и Россией. Глава Пентагона США Джеймс Мэттис на конференции министров обороны стран НАТО в Брюсселе говорит о необходимости диалога с Москвой. Без уступок и поблажек, но – диалога. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявляет, что его шеф Трамп, если сможет добиться сделки с Россией, так и поступит, если не сможет, то не поступит. Канцлер Германии Ангела Меркель в Мюнхене мечтает вслух о том, что, конечно, было бы прекрасно вместе с Россией бороться с ИГИЛ, строить зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. С разных сторон, от разных влиятельных лиц звучат предложения аналогичного содержания. И только Порошенко с Климкиным упорно продолжают твердить, что Россию следует давить, давить и давить. Это – идеи вчерашнего дня, они созвучны разве что с призывами сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, последний из которых на конференции в Мюнхене выразил надежду на то, что 2017-ый станет "годом, когда мы, действительно, надаем пинков России".

Люди Трампа сегодня заняты не обрубанием последних веревочек и ниточек, связывающих или, по крайней мере, способных связать воедино отдельные интересы Америки и России, а, наоборот, выстраиванием модели, в которой остатки потенциально связующих элементов способны были бы дать определенный результат. Иначе говоря, делом, прямо противоположным действиям, предлагаемым Порошенко. Вот, и получается, что Америка и Трамп для Порошенко нужны и интересны, а Порошенко для Америки и для Трампа не нужен, неинтересен. Зачем же в таком случае тратить время на встречи и разговоры с ним? Вопрос риторический. Отвечать на него нет нужды. Если же все-таки попытаться ответить, то ответ будет предельно прост, хоть для нас в Украине и малоприятен: американцам на нас тратить время незачем. Это означает, что встреча Порошенко с Трампом в нашем информационном пространстве займет, скорее всего, место, которое вот-вот освободится от обещаний безвизового режима с Евросоюзом. "Безвиз" три года ждали, встречу придется ждать не меньше. Если не дольше.

Значит, судьба Украины будет, видимо, решаться без участия ее самой. И это – колоссальный, огромный, судьбоносный прокол отечественной дипломатии и лично президента Порошенко.

…Чтобы несколько утолить американский зуд и, хоть каким-то образом, отчитаться перед публикой об успехах на американском направлении, президент, получив отказ от Трампа, провел встречу с другими американцами, не в Америке, а в Киеве. На теплый огонек и душевный разговор к нему забрели сенатор Ричард Дурбин и конгрессмен Майкл Квигли. На безрыбье, как говорится, возрадуешься и такому уровню собеседников. Кто знает, может, завтра даже у столь скромных заокеанских гостей графики перестанут совпадать с графиком нашего президента?