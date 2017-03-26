Администрация США рано или поздно предоставит Украине вооружение - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Командующий силами НАТО в Европе призвал Вашингтон усилить Вооруженные силы Украины. Об этом он заявил во время выступления в комитете по вооруженным силам Сената США. По словам верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти, Кремль использует военные действия в Украине и Сирии, в том числе и для испытания новых видов оружия и методов войны.

Перспективу предоставления Украине военной помощи Соединенными Штатами прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Андрей Бузаров.

В Комитете Сената идею предоставления оружия Украине на словах одобрили. Сдвинется ли этот вопрос дальше?

— Я думаю, это абсолютно нереально, поскольку на этот вопрос в свое время Барак Обама не давал ответ и вряд ли даст Трамп. На сегодняшний день идет налаживание отношений между НАТО и РФ, точнее, попытка наладить такой диалог, и, как известно, Рекс Тиллерсон в ближайшее время должен посетить Москву, где будут обсуждать тему, в том числе и взаимоотношений РФ и НАТО. После этого Столтенберг должен посетить Вашингтон, где пообщается с Трампом, а Трамп 25-26 мая должен посетить саммит НАТО. И предоставление Украине вооружения в таких геополитических реалиях, я думаю, может спровоцировать ухудшение отношений между РФ и НАТО. Поэтому вероятность крайне низкая.

Если говорить не об оружии, а именно о системе раннего оповещения?

— В рамках тех соглашений, которые уже существуют между Украиной и НАТО, а также Украиной и США, действительно, Украине предоставляется юридическая возможность предоставления какого-то дополнительного военного оборудования или защиты и так далее. То есть любого так называемого нелетального вооружения, это возможно и оно будет осуществляться. Но расширение этого сотрудничества или предоставление летального вооружения, оно маловероятно.

Какая бы теоретически могла быть процедура предоставления Украине оружия от США?

— Сенат в Конгрессе фактически без проблем может дать согласие на предоставление вооружения. И там инициатива есть, соответствующие федеральные законы есть в США, которые могут лечь в основу подобных решений. Все упирается в решение президента, он должен поставить подпись. А Трамп, скорее всего, пока этого делать не будет. Хотя я не исключаю, что через год-два Трамп может пойти на предоставление Украине летального вооружения. Все зависит от того, как будут проходить переговоры между Трампом и Путиным.

Сейчас Украина получает нелетальную военную помощь только от США?

— Нет, точно также есть незначительная военная поддержка со стороны Канады, со стороны Великобритании в части обучения, британцы в свое время предоставляли своих офицеров для обучения некоторым военным навыкам, и Британия также предоставляла некоторые медикаменты, сухпайки. Канада также была достаточно активна в этой части. То есть некоторые страны-члены НАТО незначительную военную помощь оказывали, я бы сказал материально-техническую по военной линии. Но до чего-то глобального никогда не доходило. И вряд ли до этого дело пока дойдет.

На этой неделе Верховная Рада обратилась к Конгрессу США и призвала заключить с Украиной оборонную сделку и предоставить статус союзника вне НАТО. Будет ли какая-то реакция со стороны США?

— Это абсолютно популистское и заведомо неисполнимое решение, я знаю, что неоднократно в свое время украинское руководство обращалось для получения такого статуса. Фактически, это специальный статус союзника США. США официально не готов был предоставить Украине такой статус при Бараке Обаме, я думаю, не готов будет и сейчас. И уже такой статус имеют такие страны как Афганистан, Ирак и другие. Я надеюсь, что до того состояния, в котором находятся Ирак и Афганистан Украина не дойдет, но заведомо зная, что подобное решение невыполнимо и никогда США не пойдет на предоставление такого статуса Украине, как минимум в ближайшие годы, наш парламент сделал подобное обращение. Вот мне кажется, оно больше носит популистский характер и декларативный, чем конкретный.

Чисто гипотетически, если бы США предоставили Украине оружие, что бы это изменило в геополитическом плане, какой была бы на это реакция России?

— Все зависит от того, когда это оружие будет предоставлено. Если бы оно было предоставлено во время Барака Обамы, то реакция России могла бы быть очень жесткой, Россия могла бы пойти на предоставление очень серьезного и секретного вооружения ДНР/ЛНР. Но при Трампе если это будет, я не думаю, что реакция России официальная будет очень жесткой. Россия, возможно, осудит подобные действия США, но никак не пойдет на эскалацию. Кроме того, это летальное вооружение, о котором много говорят, оно на самом деле подразумевает Javelin — системы противотанковой обороны. Но танковые соединения не являются единственными на Донбассе, там еще есть ряд других серьезных вооружений, против них США не готово предоставлять какое-то более новое вооружение. Поэтому когда мы говорим о летальном вооружении, оно на самом деле не настолько серьезное, как мы себе представляем и эффективность Javelin определяется наступательной операцией противника. А последние 2,5 года наступательных не наблюдается, есть локальные боевые действия, но никак не наступательные, того периода, например, какие были летом 2014-го. Поэтому практическая необходимость Javelin мне не сильно понятна. Возможно, нужно спрашивать об этом военных экспертов.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что какая-либо реакция США в адрес Украины является результатом изменений в российско-американских отношениях.