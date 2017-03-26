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    В парламенте Канады зарегистрирована петиция за предоставление Украине оружия

    (обновлено: )14202
    Автор петиции - бывший депутат федерального парламента Юрий Шимко. Она получила поддержку депутата от Консервативной партии Джеймса Безана и до 19 июля должна набрать не менее 500 подписей.
    Флаг Канады
    wonderfulengineering.com

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В парламенте Канады зарегистрирована электронная петиция, которая призывает правительство начать поставки оборонительного летального оружия Украине. 

    Автор петиции — бывший депутат федерального парламента Юрий Шимко. До 19 июля она должна набрать не менее 500 подписей.

    Флаг Канады
    RIA News
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    Петиция получила поддержку депутата от Консервативной партии Джеймса Безана. По его словам, "Украина нуждается в летальном оборонительном оружии для защиты своих граждан и суверенитета".

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    Кроме передачи Украине оружия, петиция призывает правительство подписать соглашение об оборонном сотрудничестве с Украиной и внести ее в Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию. Этот список определяет страны, в которых Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие. Сейчас в него включены 35 стран, среди которых Ботсвана, Россия, Саудовская Аравия и Колумбия, но нет Украины, сообщает Укринформ.

    Ранее экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал в отставке Филип Бридлав поддержал отправку Киеву летального оборонительного оружия на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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