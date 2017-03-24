Заберите у них оружие! Самые громкие преступления нацгвардейцев

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Убийство Вороненкова

Спустя сутки после убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова стало известно имя предполагаемого киллера. Им оказался 28-летний Павел Паршов. "Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб", — подтвердил член коллегии МВД Антон Геращенко.

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По его словам, ранее Паршов по заданию российских спецслужб год прослужил в одном из подразделений Нацгвардии. "В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов созданной ещё во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Нацгвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат", — добавил он.

Однако за последнее время это уже не первое громкое дело с участием нацгвардейцев. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Граната под Радой

В августе 2015 года под зданием ВР произошли столкновения, вызванные голосованием нардепов за законопроект о децентрализации.

После голосования парламента митингующие пошли штурмом на Раду, в ряды милиции и Нацгвардии бросили боевую гранату.

В результате пострадали не менее ста силовиков, от полученных травм погибли четверо военных Нацгвардии.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что гранату под ВР бросил Игорь Гуменюк, который является бойцом батальона "Сич".

Впоследствии, суд избрал ему арест без возможности внесения залога.

Убийство патрульных в Днепре

25 сентября 2016 года в Днепре экс-боец "Торнадо" застрелил двоих патрульных полицейских — Ольгу Макаренко и Артема Кутушева, — которые остановили его авто за нарушение правил дорожного движения.

Вскоре убийца патрульных был задержан — им оказался уроженец РФ Александр Пугачев. Его разыскивали уже больше года по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении человека, а также насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом и создании преступной организации.

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27 сентября 2016 года суд его арестовал.

Эффект "Торнадо"

Напомним, в июне 2015 года МВД решило расформировать роту "Торнадо", обвиняя ее членов в изнасилованиях, грабежах и издевательствах над людьми. Тогда командир роты Руслан Онищенко и еще семь бойцов "Торнадо" были задержаны по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений на территории Луганской области.

Сообщалось, что у следствия есть информация, что в месте дислокации батальона, городке Приволье Луганской области, подвальное помещение общеобразовательной школы было приспособлено для совершения насильственных действий: нанесения побоев, истязания, причинения телесных повреждений людям, которые незаконно содержались в этих помещениях.

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Заместитель генпрокурора Анатолий Матиос заявлял, что Онищенко обвиняют в создании преступной организации, побуждении подчиненных к совершению преступлений, а также преступлений сексуально-насильственного характера.

Скандальная Вита Заверуха

24 января 2017 года стало известно, что экс-боец "Айдара" Вита Заверуха вышла на свободу под 1,6 млн гривен залога.

Напомним, добровольца батальона "Айдар" Виту Заверуху, а также Андрея Романюка, Евгения Кошелюка обвиняли в убийстве двух миллиционеров в ходе нападения на киевскую АЗС в мае 2015 года, а также в обстреле поста ГАИ на Броварском шосе.

Судебный процесс над Заверухой напоминал настоящую мелодраму: она падала в обморок во время заседаний суда, резала себе вены.

В ноябре 2016 года Виту Заверуху, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка отправили под домашний арест. Такую меру пресечения выбрал Соломенский райсуд Киева.

Бойцы "Азова" нападают

Минувшим летом в Запорожской области задержали банду, в которую входили добровольцы, воевавшие на Востоке в составе полка "Азов". Как оказалось, они специализировались в нападениях на банковские учреждения, сообщили в МВД.

В июле 2016 года инкассаторский автомобиль "Ощадбанка" подвергся нападению на участке автодороги Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области. Машину буквально изрешетили из пистолетов, автоматов, пулемета и гранатомета.

На банду охотились сообща два ведомства – МВД и СБУ. Поступила оперативная информация о готовящемся нападении на инкассаторскую машину "Ощадбанка" с несколькими миллионами гривен. По пути следования автомобиля спецназом МВД и СБУ были устроены засады. Грабители попались в одну из них.

По данным СБУ, члены бандформирования с 2014 года нападали на банковские отделения и инкассаторские машины. Действовали профессионально, перед нападением все продумывали до мелочей.

По материалам из открытых источников интернет