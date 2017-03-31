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    Запрет на перевод денег из РФ. НБУ должен найти альтернативу - эксперт

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    Уход российских банков из Украины (227)

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    Вследствие введения запрета на денежные переводы в Украину из РФ многие украинские граждане будут вынуждены искать неформальные способы передачи домой заработанных денег, что увеличит криминальную составляющую процесса, считает Олег Пендзин.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Поэтому мы должны понимать, что эти средства объективно, к сожалению, выйдут в "тень" и будут переводиться неформальными путями, что увеличит криминальную составляющую в этих процессах", — заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Тем временем, Нацбанк Украины порядок оформления средств при пересечении границы.

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    "Речь идет о том, что под декларирование будут подпадать не только средства, снятые с банковского счета, но и если на таможне предоставите справку о конвертации в обменном пункте, это тоже будет основанием для таможенного оформления денег", – сказал Пендзин, добавив, что в случаях с большими суммами нужны будут уже "другие механизмы", и Нацбанку следует об этом подумать.

    Исполнительный директор Общественной организации Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Запрет денежных переводов из РФ в Украину загоняет деньги в "тень" – эксперт

    Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

    Госдума РФ приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

    Это был ответ на действия Киева. Напомним, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

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