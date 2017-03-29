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    Совфед запретил денежные переводы в Украину через иностранные системы

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (212)

    (обновлено: )28010
    Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ.
    Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы.

    Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Юрьев день. Россия запретила денежные переводы в Украину

    Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

    Госдума приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

    Это ответ на действия Украины, которая фактически запретила работу российских платежных систем и переводы из России в Украину осенью 2016 года, заявил первый зампред бюджетного комитета Николай Журавлев.

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    Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет "Сбербанк", "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

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