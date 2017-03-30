Запрет переводов из РФ. Украинские заробитчане боятся банков – Скаршевский

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

После запрета на денежные переводы из РФ в Украину украинские гастарбайтеры вряд ли перейдут в банковскую систему платежей, поскольку большинство из них работают в России нелегально. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Он также напомнил, что ход России – "это ответная санкция" после соответствующего решения Киева.

"Украина в октябре прошлого года ввела запрет на шесть российских платежных систем и запретила переводить украинским гастарбайтерам через эти системы заработанные деньги… И мы получили, очень естественно, эту реакцию от России", – сказал эксперт.

По его словам, можно оценить последствия российского запрета, посмотрев, как повлиял украинских запрет: уже есть статистика. Как и следовало ожидать, значительная часть переводов ушла в "тень": "в четвертом квартале 2016 года денежные переводы из России в Украину сократились в 1,7 раза".

"Если в четвертом квартале 2015 года это было 309 миллионов долларов, то в четвертом квартале 2016 года — 178 миллионов долларов, произошел резкий обвал", – сообщил Скаршевский, добавив, что это – последствия запрета российских платежных систем.

По мнению эксперта, напрасны ожидания, что теперь, после российской ответной санкции, работающие в РФ украинцы перейдут в банковскую систему платежей – "не перейдут".

Он привел цифры: в данный момент через банковскую систему из России в Украину перечисляется всего-навсего 3% всех денежных переводов. В 2011-12 годах это было 15-16%. То есть, за последние пять лет наблюдается тенденция сокращения доли банковских переводов.

"И этому есть простое объяснение: большинство украинских гастарбайтеров работают в России нелегально, поэтому они не пользуются банковской системой. Они могут и там "засветиться", они могут "засветиться" и в Украине, потому что банки в Украине действительно являются налоговыми агентами", – констатировал Скаршевский.

По мнению эксперта, можно сделать прогноз: произойдет еще большая "тенизация денежных переводов".

Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

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Госдума РФ приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Это был ответ на действия Киева. Напомним, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).