Запрет денежных переводов из РФ в Украину загоняет деньги в "тень" – эксперт

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вследствие введения запрета на денежные переводы в Украину из РФ многие украинские граждане, работающие в России, будут вынуждены искать неформальные способы передачи домой заработанных ими денег, что увеличит криминальную составляющую процесса. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Госдума РФ приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Это был ответ на действия Киева. Напомним, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Олег Пендзин отметил, что за 2016 год в Украину из разных стран мира поступила сумма порядка 6 миллиардов долларов – "это средства, которые украинские граждане отослали в Украину своим родственникам от той деятельности, которую ведут за пределами Украины".

По словам эксперта, в среднем в Украину поступало 1,4 млрд долларов ежеквартально (в первый квартал года обычно поступает меньше средств, а в четвертый квартал больше).

"Страной, из которой украинские граждане более всего переводят средств в Украину, является Россия – это 25% от суммы переводов", – сказал Пендзин.

Эксперт сообщил, что около 40% всех средств переводится путем открытия банковских счетов, 40% переводится при помощи международных платежных систем, и 20% переводов – "осуществляются неформальными каналами".

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Через открытие счетов в банках переводят домой деньги те работники, которые трудятся легально, отметил Пендзин. Что до платежных систем, то, по его словам, как правило, работниками использовались системы мировых брендов.

"Когда мы говорим о неформальных каналах, то надо понимать: определенная часть людей, которые работают нелегально, передавали заработанные деньги, скажем, через водителей, через другие механизмы трансграничные", – отметил экономист.

По его словам, "та ситуация, которая сегодня состоялась в связи с введением запрета РФ на использование международных платежных систем для перевода денег в Украину, собственно, ограничивается суммой тех 40%, которые поступали в Украину в рамках этих платежных систем".

Если говорить о суммах, то речь идет о 150 миллионах долларов, которые ежеквартально переводились из России на Украину через платежные системы.

"За январь-февраль этого года, по данным НБУ, из России на Украину уже пришло более 90 миллионов долларов", – добавил эксперт.

Какие могут быть способы решения возникшей проблемы для украинских гастарбайтеров в РФ? По всей видимости, часть из тех, кто не сможет пользоваться платежными системами, будут открывать счета и пользоваться Swift-переводами. Однако, отметил Пендзин, с учетом того, что происходит сейчас в Украине с "дочками" российских банков, это будет дорогое удовольствие.

"Поэтому мы должны понимать, что эти средства объективно, к сожалению, выйдут в "тень" и будут переводиться неформальными путями, что увеличит криминальную составляющую в этих процессах", — констатировал эксперт.

Он также отметил, что "сейчас "Укрпочта" предлагает вернуться к механизму почтовых переводов", и предложил подождать реализации этого направления в деятельности компании – "возможно, это действительно поможет гастарбайтерам".

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", денежные переводы из РФ в Украину и обратно по-прежнему можно осуществлять, используя платежную систему "Почтовый перевод".

Нацбанк Украины тем временем упростил порядок оформления средств при пересечении границы.

"Речь идет о том, что под декларирование будут подпадать не только средства, снятые с банковского счета, но и если на таможне предоставите справку о конвертации в обменном пункте, это тоже будет основанием для таможенного оформления денег", – сказал Пендзин, добавив, что в случаях с большими суммами нужны будут уже "другие механизмы", и Нацбанку следует об этом подумать.