В Луцке вслед за "Сбербанком" разбили окна в "Альфа-банке"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Луцке вслед за "Сбербанком" в среду разбили окна в отделении "Альфа-банка", которое находится на проспекте Воли, сообщает местное издание Волынь Post.

Кто совершил атаку, не уточняется.

"На витрине видно 7 следов от ударов твердыми предметами. В банке ситуацию не комментируют", — сообщает издание.

volynpost.com Атака на "Альфа-банк" в Луцке 29 марта 2017

Напомним, в ночь на 29 марта в луцком отделении "Сбербанка" неизвестные разбили окна. Недавно двери и окна помещения финучреждения разрисовали черной краской.

Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

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Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.