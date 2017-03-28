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    Фотоленты

    В Черкассах решили продолжить блокирование российских банков

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (202)

    (обновлено: )8002
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    infomist.ck.ua
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    infomist.ck.ua
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    infomist.ck.ua
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    infomist.ck.ua
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    infomist.ck.ua
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    Акция протеста против российских банков в Черкассах
    infomist.ck.ua

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    Акция протеста против российских банков в Черкассах

    Несколько десятков представителей "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" во вторник провели акцию против "дочек" российских банков.

    Сначала они митинговали возле отделения ВТБ, а затем отправились к "Сбербанку", сообщает местное издание "ІнфоМіст".

    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гусельников & Гуцериев: детали покупки украинских "дочек" "Сбербанка"

    Смотрите также:  "Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки — Золотарев

    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

    "Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

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