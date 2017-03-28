В Черкассах решили продолжить блокирование российских банков

Несколько десятков представителей "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" во вторник провели акцию против "дочек" российских банков.

Сначала они митинговали возле отделения ВТБ, а затем отправились к "Сбербанку", сообщает местное издание "ІнфоМіст".

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Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.