Гусельников & Гуцериев: детали покупки украинских "дочек" "Сбербанка"

РИА Новости Украина

Российский "Сбербанк" объявил о продаже своей "дочки" в Украине белорусско-латвийскому консорциуму. Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) Григория Гусельникова и бизнесмен Саид Гуцериев (через белорусскую компанию), который получит контроль в "Сбербанк" Украина.

Потенциальные покупатели оценивали украинскую "дочку" "Сбербанка" в $450-680 млн.

Как отмечается в сообщении "Сбербанка" РФ, в состав консорциума инвесторов войдут латвийский AS Norvik Banka и неназываемая белорусская частная компания.

"Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития", — говорится в сообщении "Сбербанка" РФ. Там также подчеркивается, что украинский "Сбербанк" полностью выполнит свои обязательства перед клиентами.

В "Сбербанке" РФ также рассчитывают, что ускоренная продажа украинского банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО "Сбербанк" по нацстандартам.

Детали сделки

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину, сообщается в пресс-релизе "Сбербанка" РФ.

Вместе с тем, сумма сделки не называется, доли новых акционеров также официально не известны.

Как сообщил Sputnik знакомый с условиями сделки источник, частной белорусской компании будет принадлежать 55% "Сбербанка" (Украина), Norvik Banka в лице его основного акционера Григория Гусельникова — 45%.

В то же время источник не назвал сумму сделки, однако отметил, что до введения украинскими властями санкций в отношении "дочек" российских банков инвесторы оценивали "Сбербанк" (Украина) в 600-700 миллионов долларов. Источник не исключил, что после введения санкций и ввиду срочности совершения сделки ее итоговая цена может оказаться намного ниже этих сумм.

Акционеры

Латвийский акционер — AS Norvik Banka по величине активов является седьмым в ТОП-10 банков Латвии, по количеству филиалов удерживает первое место.

Согласно данным финансовой отчетности банка, Norvik Banka закончил минувший год с прибылью в 11,8 миллиона евро. На конец года активы банка составили 887,4 миллиона евро, размер кредитного портфеля — 244 миллиона евро.

Основным акционером Norvik Banka является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, он приобрел контрольный пакет латвийского банка в 2013 году, выступая как партнер лондонского инвестиционного фонда G2 Capital Partners. Сейчас ему принадлежит 83,63% акций Norvik Banka.

О Гусельникове также известно, что с 2008 года, после семи лет работы в российском Бинбанке, он являлся его президентом, но в 2010 году покинул Бинбанк и занялся развитием Вятка Банка.

Во вторник в российских СМИ появились предположения о причастности к сделке со "Сбербанком" (Украина) российского Бинбанка, однако, как видно из послужного списка Гусельникова, они не имеют под собой никаких оснований.

В сообщении латвийского банка также говорится, что вторым участником консорциума стала частная белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.

Британский подданный, сын "короля шансона"

О Саиде Гуцериеве известно несколько меньше, чем о "британце" Гусельникове.

Саид — сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, родился в 1988 году. Образование получал в Великобритании, где закончил сначала частную школу Harrow School, затем Оксфорд, работал в одной из крупнейших мировых компаний — Glencore. Сейчас Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру.

Урал56.Ру Саид Гуцериев. Архивное фото

В конце 2014 года, после 17 лет жизни в Англии, он вернулся в Россию и занял пост гендиректора компании "ФортеИнвест", входящей в группу "БИН" (принадлежит Михаилу Гуцериеву) и владеющей Орским НПЗ.

Некоторое время назад являлся акционером НПФ "Европейский пенсионный фонд", также входящего в группу "БИН". Сохранил ли Саид этот актив на данный момент, не известно. Кроме того, в активах Саида Гуцериева — 100% акций компании Opeliance trading limited, часть активов Woodbred limited. Наряду с Микаилом Шишхановым и Саит-Саламом Гуцериевым является конечным собственником ряда негосударственных пенсионных фондов, которые в 2015 году приобрели около 10% акций российского Промсвязьбанка.

В свою очередь Михаил Гуцериев известен не только как владелец и председатель совета директоров нефтяной компании "РуссНефть", инвестор в IT-сфере, масс-медиа, недвижимости и девеломпенте. По данным из открытых источников, в 2016 году Гуцериев стал лауреатом премии музыкального конкурса "Шансон года — 2016", песни на его стихи исполняли в разные годы такие звезды российской экстрады, как Кристина Орбакайте, Таисия Повалий, Николай Басков, Филипп Киркоров, Наташа Королева и другие.

Белорусские корни

В последние годы семья Гуцериевых тесно связана с Беларусью — в основном благодаря хорошим отношениям Михаила Гуцериева с президентом страны Александром Лукашенко.

Несколько лет назад Михаил Гуцериев заключил с белорусскими властями инвестдоговор на освоение Любанского месторождения калийных солей и строительстве там горно-обогатительного комбината. В Беларуси зарегистрирована компания "Славкалий", которая занимается реализацией этого проекта.

В последнее время Гуцериев в партнерстве с белорусским IT-бизнесменом Виктором Прокопеней заявил о себе и как о инвесторе в сфере высоких технологий. Известно, что он или его семья являются владельцами компании ООО "Бануба Девелопмент".

Именно как представитель этой компании он вместе с Прокопеней в качестве совладельца компании ООО "И-Экс-Пи Кэпитал" встречался в середине марта с Лукашенко и рассказывал ему о планах по инвестированию в белорусский хайтэк.

Некоторое время назад Михаил Гуцериев, тогда еще не утративший один из своих нефтяных активов — НК "Славнефть", также являлся одним из акционеров ОАО "Мозырский НПЗ", однако после того, как "Славнефть" перешла под контроль "Роснефти" и "Газпром нефти", ушел из компании и к активам МНПЗ не имеет теперь никакого отношения.

Трудно сказать, какой из белорусских проектов отца поддерживает Саид Гуцериев.

Между тем, во вторник компания "Сафмар", которая управляет активами семьи Гуцериевых-Шишхановых заявила, что ни она сама, ни Бинбанк не имеют отношения к покупке украинской "дочки".

Сделка является личной инвестицией Саида Гуцериева, прокомментировал РИА Новости начальник департамента информационной политики и стратегических коммуникаций группы "Сафмар" Сергей Ключенков.

Украинские планы

Несмотря на то, что сделка пока не закрыта, планы новых акционеров "Сбербанка" (Украина) уже обозначены.

"Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный "Сбербанком России", - говорится в сообщении латвийского Norvik Banka.

Там также приводится мнение председателя правления банка Оливера Брамуэла, который считает, что развитая филиальная сеть "Сбербанка" (Украина) и профессиональный уровень его команды "станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития". "В этом мнении нас поддерживает наш мажоритарный партнер в этом проекте — Саид Гуцериев", — добавил Брамуэл.

Он также обратил внимание, что именно выбранная Гуцериевым-младшим бизнес-стратегия помогла "выбрать путь развития для украинского проекта".

Вместе с основной сделкой AS Norvik Banka запланировал ряд мер по сокращению присутствия на российском банковском рынке.

Банк также приводит и высказывания Саида Гуцериева.

"Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником — "Сбербанком" РФ — были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта. Мой опыт подсказывает, что, приняв решение об участии в нем, все участники консорциума делают весьма дальновидную и выгодную инвестицию, а самому банку это позволит сделать большой шаг вперед и реализовать многие передовые проекты не только в Украине, но и в соседних странах Европы", — сказал он.