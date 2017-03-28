"Сбербанк": в Украине осталось только одно заблокированное отделение

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Отделение "дочки" "Сбербанка" в Запорожье остается заблокированным, отделения в Киеве и Днепре готовятся к возобновлению работы, остальные работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

"В настоящее время разблокированы отделения банка в Киеве и Днепре, сотрудники вернулись на рабочие места и готовятся к возобновлению обслуживания клиентов. На текущий момент осталось одно заблокированное отделение банка — в Запорожье. Все остальные отделения работают в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.

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Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.