Центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве разблокирован

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Активисты прекратили акцию по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков.

"Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

В данный момент возле офиса банка находится несколько молодых людей, которые сдирают наклейки с фасада здания. При этом разрушена стена из шлакоблоков, которыми был замурован центральный вход в здание. К входу банка подогнали "КамАЗ", на который будут грузить разбитые шлакоблоки.

Палаток и других предметов, напоминающих об акции, возле банковского учреждения на данный момент уже нет.

Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.