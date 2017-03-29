Банки РФ проспали, на очереди активы российского бизнеса – Царев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Продажа украинской "дочки" российского "Сбербанка" является политически правильным решением, однако оно окажется слишком дорогим для российских налогоплательщиков. Потери можно было бы минимизировать, если бы решения принимались своевременно. Теперь же надо решать проблему активов российского бизнеса на Украине. Об этом заявил украинский политик, депутат четырех созывов Верховной Рады, бывший заместитель главы фракции Партии регионов Олег Царев.

В понедельник, 27 марта, "Сбербанк России" сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку "Сбербанка", стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил позднее Norvik banka.

Царев напомнил, что "общий кредит российских банков на Украине – более 30 миллиардов долларов за время независимости Украины", и в значительной степени – "это активы "Сбербанка".

"Сейчас эти активы, с учетом того, что курс гривны понизился, с учетом того, что было громадное количество кредитов, которые обесценились, которые не возвращались… Насколько я понимаю, если сейчас посчитать баланс банка, то стоимость "Сбербанка" — около 5-6 миллиардов долларов, просто чисто по активам, не считая это как бизнес: помещения там, клиентскую базу и так далее, и так далее. Очевидно, что это большие потери для Российской Федерации", — сказал Царев в эфире телеканала "День ТВ".

По его словам, если с таким же дисконтом будут продаваться другие "дочки" российских банков, то вместо вложенных 30-ти миллиардов долларов будет выручено около 1,5 миллиарда.

"За последний год, по-моему, 1,5 миллиарда долларов было влито российской банковской системой в Украину, и фактически за эти же деньги сейчас будут продавать банки. Конечно же, это большая потеря", — отметил политик, добавив, что эти перечисления – "это поддержка киевской власти, под них эмитировалась гривна, под них выплачивалась зарплата бойцам АТО, покупалось вооружение, оплачивалась война".

При этом, по его словам, следует признать, что "в конечном счете, за все это заплатили российские налогоплательщики". Царев отметил, что решение (о продаже – Ред.) правильное в политическом отношении, но запоздалое и потому – слишком дорогое. И одними банками дело не ограничится.

"Есть общая тенденция, в каком ключе будут развиваться отношения (между Украиной и РФ – Ред.). И поверьте мне, следующий шаг – это будет попытка, и, вполне возможно, успешная, национализировать активы российского бизнеса на Украине. А это, по данным, которые есть во многих источниках, это боле 30 миллиардов долларов. Это фабрики и заводы, принадлежащие российским бизнесменам на Украине. И до этого тоже дойдет дело", — сказал Царев.

Он добавил, что "надо просчитывать эти вещи и принимать решения заранее". По мнению политика, после того, как в Донецке и в Луганске ввели внешнее управление в некоторых украинских компаниях, глупо рассчитывать на то, что по этому пути не пойдет Украина.

"Вот банки мы уже проспали, но есть еще бизнес. И, в конечном счете, это все равно деньги российских налогоплательщиков… Может быть, не в такой степени, как деньги российских банков, но все равно это прибыль, заработанная на российских предприятиях… проинвестированная за границу, которая должна будет потом приносить деньги в Россию. А она не будет приносить, эти деньги могут оказаться потерянными", — подчеркнул Царев.

Напомним, президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Ранее радикалы-"активисты" повредили банкоматы "дочек" российских банков в различных регионах Украины. Кроме того, члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве.

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Как отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, выступая в эфире радиостанции Голос Столицы, "это политическое противостояние, которое развернулось вокруг этого банка, уменьшило его цену в разы".

Украинский "Сбербанк" сегодня — шестой по величине банк страны, с активами около 2,2 миллиарда долларов и сетью из более чем 150 отделений, сообщает РИА Новости. Услугами банка пользуется почти миллион клиентов. По итогам первых трех кварталов 2016 года на украинскую "дочку" "Сбербанка" приходилось менее 0,5% активов группы — порядка 115 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте.