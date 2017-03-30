РФ усилит контроль над украинскими гастарбайтерами – Степанюк

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Решение Совфеда, одобрившего закон о запрете денежных переводов из РФ в Украину, отчасти преследует цель решить вопросы контроля и безопасности. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк. По его мнению, есть смысл задаться вопросом: "чего достигает РФ, максимально усложняя перевод денег, особенно нелегальных в Украину?"

Эксперт напомнил, что "в России, по некоторым оценкам, работают около 2,5 миллионов украинцев, из них 2 миллиона легально и полмиллиона нелегально".

"Я не думаю, что это (запрет – Ред.) сильно коснется тех, кто работает легально. Тут механизм очень простой: человек открывает карточку, дубликат пересылает своим родственникам, и они здесь, конечно, с некоторыми потерями снимают с карточки наличные в любом банкомате", – сказал эксперт.

Нелегально работающие тоже смогут открыть счет, но, по словам Степанюка, они будут нести гораздо большие потери.

Эксперт пояснил: "В РФ банковская система не является налоговым агентом, то в Украине – является. И очевидно, что родственники, получившие деньги, попадают под уплату подоходного налога, поскольку объяснить происхождение денег они не смогут".

"Российская Федерация таким образом достигает контроля над гастарбайтерами с Украины. Нелегалы должны будут открыть счета в банках, либо пользоваться какими-то криминальными каналами. Но я думаю, дешевле все-таки открыть счета и официально заявить о своих доходах. Соответственно, идти и получать разрешение на работу, потому что, рано или поздно, все равно контролирующие структуры узнают, что человек живет, работает, получает какие-то деньги. Вопрос контроля и безопасности имеет место в этом решении (Совфеда – Ред.)", – сказал Степанюк.

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По словам эксперта, "для Украины это негативно, это приведет к потерям для украинских домохозяйств, которые получали эти деньги – эти потери могут достичь 10-15% от тех сумм, которые переводились, за счет сложности переводов и необходимости уплаты налогов”.

Степанюк отметил, что "такая ситуация может стимулировать украинских граждан к эмиграции в РФ". По данным эксперта, в 2016 году около 700 тысяч граждан Украины попросили убежища в РФ – "и часть из них хочет стать гражданами РФ".

"Когда человек имеет доход и работает в стране, которая практически ничем не отличается — ментально, языково, культурно — от той страны, из которой он уехал, то логично, в случае больших препятствий при передвижении через границу, там и остаться, и перетащить туда свою семью", – резюмировал эксперт.

Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Госдума РФ приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Это был ответ на действия Киева. Напомним, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).