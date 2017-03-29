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    Полиция открыла дела после нападений на "Сбербанк" и "Альфа-банк" в Луцке

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (219)

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    Следователи открыли уголовные производства по части 1 статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"), проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
    В луцком отделении Сбербанка разбили окна
    ВолиньPost

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители расследуют обстоятельства умышленного повреждения фасадов зданий двух банков в Луцке, открыты уголовные производства по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщила в среду пресс-служба полиции Волынской области.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в ночь на среду разбили окна в отделениях украинских "дочек" "Сбербанка" и "Альфа-банка" в Луцке.

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    "В Луцке полиция расследует обстоятельства умышленного повреждения имущества банков… Следователи открыли уголовные производства по части 1 статьи 194 ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"), проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, в среду ночью поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно в помещении отделения банка на проспекте Воли в областном центре. Также в пресс-службе полиции сообщили, что около 05.00 неизвестный на улице Степана Бандеры в Луцке повредил экран банкомата, который встроен в стену помещения отделения одного из банков, сумма ущерба устанавливается.

    Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

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    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

    "Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

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