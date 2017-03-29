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    Все отделения "дочки" "Сбербанка" в Украине возобновили работу

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    Уход российских банков из Украины (210)

    (обновлено: )72
    По данным пресс-службы "Сбербанка", все отделения украинской "дочки" российского госбанка возобновили работу после продолжительного блокирования.
    Отделение Сбербанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Все отделения "дочки" "Сбербанка" в Украине, которые ранее блокировались, возобновили работу, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе банка.

    Александр Мартыненко
    Фото Макса Левина
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    Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", несколько недель блокировали работу центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, добиваясь прекращения работы банка в Украине. Подобные акции организовались акции у офисов "Сбербанка" в разных городах страны.

    "Работают все отделения", — сообщили в пресс-службе.

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    Ранее члены партии "Национальный корпус" сообщили, что на короткое время прекращают блокаду российских банков. В "Нацкорпусе" подчеркнули, что речи о прекращении блокады в целом не идет, и призвали граждан Украины забрать сбережения из российских банков. Во вторник акция по блокированию офиса "дочки" российского "Сбербанка" в центре Киева была прекращена.

    "Сбербанк" в понедельник сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума покупателей стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.

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