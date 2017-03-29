Акции на миллионы. Кто заказал блокировку "Сбербанка" и сбил его стоимость

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Сбербанк" все же уходит из Украины: объявлено о продаже 100% акций украинской "дочки". Покупателем выступает консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Белоруссии.

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Закрытия сделки ожидают в первом полугодии 2017 года – после одобрения сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

Блокаду сняли временно

Переговоры о продаже "Сбербанка" проходили на фоне фактической блокировки финучреждений по стране. Две недели назад активисты "Национального корпуса" начали блокаду "российских банков" с требованием запретить им вести финансовую деятельность в стране.

Уже в понедельник утром, 27 марта, "активисты" начали разбирать стену, блокировавшую вход в центральное отделение "Сбербанка" по улице Владимирской в Киеве. А в пресс-службе "Нацкорпуса" заявили о временной приостановке блокады отделений банка, добавив, что "перерыв объявлен накануне дальнейшей полной блокады банка".

Позднее пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов в комментарии СМИ отметил: в партии считают, что с приходом новых владельцев ничего не меняется, а банк по-прежнему принадлежит российским бизнесменам. Также Алферов пообещал "достойный ответ российским банкам".

Акции националистов дали и другой эффект – сильно снизили цену "Сбербанка": как стало известно, покупатели заплатят за него 130 миллионов долларов. Эта сумма – меньше капитала банка, составляющего 144 миллиона. При этом СМИ сообщали, что изначально обсуждалась сумма гораздо выше – с мая 2016 года за активы украинской дочки "Сбербанка" предлагали 680 миллионов долларов.

Сколько стоят подобные услуги

Слухи о том, что своими акциями "Нацкорпус" пытается сбить цену "Сбербанка", поползли сразу после начала блокировки. По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, такая версия имеет право на жизнь – "по меньшей мере, три последних года постоянно велся активный диалог о возможной продаже этого банка и даже высказывались предложения и фигурировали определенные лица, приближенные к власти, которые были готовы якобы приобрести "Сбербанк".

Политическое противостояние, развернувшееся вокруг банка, уменьшило его цену в разы, считает эксперт.

Ответил он и на вопрос, чей заказ может выполнять "Национальный корпус" и сколько могут стоить подобные услуги.

"Мы говорим о возможном уголовном преступлении, поэтому утверждать я не берусь, но, мне кажется, что все же "Национальный корпус" сегодня связан с "Народным фронтом". Цену этих акций, публичных акций мы знаем, все расценки есть в интернете, их несложно организовать", – заявил Бортник.

Искусственная ситуация

А финансовый эксперт, экс-член совета НБУ Василий Горбаль сообщил о "некой искусственности" ситуации с блокированием "Сбербанка" в Украине.

"Я имею в виду, что странным образом блокировщики разошлись сразу после выхода пресс-релиза. Хотя информация ходила и раньше. То есть не после указа, не после решения СНБО, не после решения НБУ, а после пресс-релиза Norvik Banka (о покупке "Сбербанка" – Ред.)", – сказал Горбаль.

Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков с российским капиталом. Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Сейчас в этих банках хранят свои деньги около 1,7 млн украинцев, сумма депозитов оценивается в 21 млрд гривен.