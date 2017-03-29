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    Аналитика и комментарии

    Акции на миллионы. Кто заказал блокировку "Сбербанка" и сбил его стоимость

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (219)

    (обновлено: )37420
    Развернувшееся вокруг "Сбербанка" политическое противостояние уменьшило его цену в разы, что заставляет задуматься о спланированных акциях со стороны радикалов, отмечают эксперты.
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    "Сбербанк" все же уходит из Украины: объявлено о продаже 100% акций украинской "дочки". Покупателем выступает консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Белоруссии. 

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    Закрытия сделки ожидают в первом полугодии 2017 года – после одобрения сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину. 

    Блокаду сняли временно

    Пикет Сбербанка в Бердянске
    канал Sergey Starushko на youtube
    "Банк страны-агрессора, он будет закрыт". Пикет "Сбербанка" в Бердянске

    Переговоры о продаже "Сбербанка" проходили на фоне фактической блокировки финучреждений по стране. Две недели назад активисты "Национального корпуса" начали блокаду "российских банков" с требованием запретить им вести финансовую деятельность в стране. 

    Уже в понедельник утром, 27 марта, "активисты" начали разбирать стену, блокировавшую вход в центральное отделение "Сбербанка" по улице Владимирской в Киеве.  А в пресс-службе "Нацкорпуса" заявили о временной приостановке блокады отделений банка, добавив, что "перерыв объявлен накануне дальнейшей полной блокады банка". 

    Позднее пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов в комментарии СМИ отметил: в партии считают, что с приходом новых владельцев ничего не меняется, а банк по-прежнему принадлежит российским бизнесменам. Также Алферов пообещал "достойный ответ российским банкам".  

    Акции националистов дали и другой эффект – сильно снизили цену "Сбербанка": как стало известно, покупатели заплатят за него 130 миллионов долларов. Эта сумма – меньше капитала банка, составляющего 144 миллиона. При этом СМИ сообщали, что изначально обсуждалась сумма гораздо выше – с мая 2016 года за активы украинской дочки "Сбербанка" предлагали 680 миллионов долларов.

    Сколько стоят подобные услуги

    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Украинское фото
    Уход "Сбербанка". Украине придется платить колоссальные компенсации – депутат

    Слухи о том, что своими акциями "Нацкорпус" пытается сбить цену "Сбербанка", поползли сразу после начала блокировки. По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, такая версия имеет право на жизнь – "по меньшей мере, три последних года постоянно велся активный диалог о возможной продаже этого банка и даже высказывались предложения и фигурировали определенные лица, приближенные к власти, которые были готовы якобы приобрести "Сбербанк".

    Политическое противостояние, развернувшееся вокруг банка, уменьшило его цену в разы, считает эксперт. 

    Ответил он и на вопрос, чей заказ может выполнять "Национальный корпус" и сколько могут стоить подобные услуги. 

    "Мы говорим о возможном уголовном преступлении, поэтому утверждать я не берусь, но, мне кажется, что все же "Национальный корпус" сегодня связан с "Народным фронтом". Цену этих акций, публичных акций мы знаем, все расценки есть в интернете, их несложно организовать", – заявил Бортник.

    Искусственная ситуация

    Валерия Гонтарева
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    The Financial Times: реформы украинских банков и фактор Гонтаревой

    А финансовый эксперт, экс-член совета НБУ Василий Горбаль сообщил о "некой искусственности" ситуации с блокированием "Сбербанка" в Украине.

    "Я имею в виду, что странным образом блокировщики разошлись сразу после выхода пресс-релиза. Хотя информация ходила и раньше. То есть не после указа,  не после решения СНБО, не после решения НБУ, а после пресс-релиза Norvik Banka (о покупке "Сбербанка" – Ред.)", – сказал Горбаль. 

    Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков с российским капиталом. Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. 

    Сейчас в этих банках хранят свои деньги около 1,7 млн украинцев, сумма депозитов оценивается в 21 млрд гривен.

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