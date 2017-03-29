В S&P назвали "удивительной" сумму продажи дочки "Сбербанка" в Украине

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) считает "несколько удивительной" сумму, за которую в текущих условиях "Сбербанк" сумел продать свою "дочку" в Украине, заявил журналистам директор направления "Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко, сообщает Прайм.

"Сбербанк" в понедельник объявил о продаёт 100% акций своей украинской "дочки"консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Газета "Коммерсант" во вторник со ссылкой на источники сообщила, что сумма сделки составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов, и на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование ее офисов радикалами.

"Мы исходим из ситуации, которую видим в СМИ. Исходя из ситуации, которая сложилась в Украине, а именно, исходя из достаточно высоких экономических и операционных рисков для ведения банковской деятельности, оценка, близкая к единице капитала, выглядит несколько удивительной. Но это решение двух сторон, комментировать никак не можем", — сказал Вороненко.

При этом он добавил, что сделка "вряд ли может служить ориентиром для подобных сделок, если они будут иметь место".

Президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение СНБО Украины согласно которому, сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.