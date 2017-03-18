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    Тернополь против "Сбербанка": замуровали

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (142)

    (обновлено: )61
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение "Сбербанка" заложили бетонными блоками
    Терен
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение "Сбербанка" заложили бетонными блоками
    Терен
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение "Сбербанка" заложили бетонными блоками
    Терен
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение "Сбербанка" заложили бетонными блоками
    Терен
    В Тернополе отделение Сбербанка заложили бетонными блоками
    В Тернополе отделение "Сбербанка" заложили бетонными блоками
    Терен

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    В Тернополе отделение украинской "дочки" "Сбербанка" заложили бетонными блоками, требуя прекращения работы финансового учреждения в стране. Об этом сообщает в субботу местное издание "Терен".

    Смотрите также: Днепр: последствия "визита" националистов в "Сбербанк"

    В сообщении говорится, что члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", организаций "Правый сектор" и "Сокол" принесли к отделению банка бетонные блоки с цементом и возвели стену на входе в финансовое учреждение. Также, согласно сообщению, они обклеили стены здания банка наклейками с антироссийскими лозунгами и расписали их красной краской.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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