КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Санкции против "Сбербанка" не связаны с коммерческой деятельностью, но диктуются "другими обстоятельствами", говорится в заявлении "Сбербанка" на его сайте в четверг.

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"Введенные санкции в отношении ПАО "Сбербанк" о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры, согласно заявлению Нацбанка Украины, не связаны с коммерческой деятельностью банка, а диктуются другими обстоятельствами. Данные ограничения не повлияют на законные интересы клиентов", — говорится в заявлении.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.