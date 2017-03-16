Вы нам очень... дороги. Санкции НБУ против банков РФ

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Национальный банк Украины выполнил требование Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и разработал предложения по введению санкций против работающих в Украине банков с российским капиталом.

"С целью сохранения финансовой стабильности в стране и полного выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами Нацбанк предлагает применить санкции в виде предотвращения вывода капитала за границы Украины", - заявил первый замглавы НБУ Яков Смолий.

НБУ предлагает применить такие санкции в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, "ВТБ", БМ-Банка и ВиЭс Банка, в которых сосредоточено 36 млрд гривен обязательств перед юридическими и физическими лицами. Как указала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, эти средства должны остаться в Украине. В НБУ уточнили, что санкции касаются только банков с государственным российским капиталом. Банков с частным российским капиталом, например, Сити-Банка и Альфа-Банка это не коснется.

"Это значит, что будет запрещено осуществление каких-либо финансовых операций в пользу материнских банков, предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированных долгов, покупка ценных бумаг, размещение средств на ко-счетах и подобные операции. Также это запрет выплаты дивидендов, процентов, возвращения межбанковских кредитов, средств с ко-счетов и субординированного долга. Также мы предлагаем запретить распределение прибыли и распределение капитала", - пояснил Смолий.

В четверг, 17 марта, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел санкции против 5 российских банков сроком на один год.

Ничего экстраординарного

По мнению экономиста, руководителя проекта "Путь к успеху" Андрея Блинова, санкции не являются чем-то экстраординарным.

"Как и предполагалось, это, в первую очередь, вопрос возврата капитала, возврата кредитных линий — вот эти ключевые ограничения, которые есть. Это действительно касается "Сбербанка": есть информация, что там есть кредитная линия объемом до миллиарда долларов, которая не нужна для конвертации в уставной капитал дочернего банка "Сбербанка России", и она может быть в любой момент отозвана, поскольку процесс кредитования он и в стране идет не активно, а популярность российских банков, естественно, еще ниже. Очевидно, что если эти ограничения будут введены, деньги не смогут вернуться в материнскую структуру. Никаких более серьезных ограничений не предложено", — пояснил Блинов, добавив, что более серьезной проблемой для "Сбербанка" сегодня является отток средств.

И действительно, украинская "дочка" "Сбербанка" сообщила, что с четверга, 17 марта, вводит новые ограничения по операциям и услугам для физических лиц. В частности, введены ограничения по текущим счетам на выдачу наличных денежных средств в национальной и/или иностранной валюте, а также банковских металлов, с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тысяч гривен в сутки на одного клиента. Также банк ограничил осуществление любых безналичных операций с текущих счетов физических лиц 30 тысячами гривен в сутки на одного клиента. Также установлены лимиты и для операций по карточным счетам. Кроме того, введены лимиты на снятие наличных с карточных счетов в размере 20 000 гривен/750 долларов США/700 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента.

Отделались легким испугом

Как пояснил Блинов, введенные лимиты не столь жесткие, как существующие в других банках, которые испытывали проблемы с ликвидностью, например в "Проминвестбанке".

"Можно говорить, что пока банки отделались испугом и издержками на дополнительное оборудование или защиту и очистку своих отделений. Но совершенно понятно, что настроения общества сейчас очень полярны, и настроения экстремальные. Если на улице людей начнешь спрашивать, то больше половины будет, например, за отторжение Донбасса и его блокаду, точно так же и отношении российских банков. Людям вбили в голову, что эти банки постоянно финансируют терроризм, перечисляют каждый вечер деньги на счет Путина или что-то еще, и, соответственно, это выражается в общественном мнении. Общественное мнение, наверное, считает, что одна из причин низких зарплат и пенсий — это существование, в том числе, "дочек" российских банков на территории Украины", - пояснил Блинов.

При этом, по мнению эксперта, Национальный банк, пока его главой является Наталия Гонтарева, вряд ли будет делать шаги на реальное закрытие банков с российскими корнями в Украине.

Руководствуясь здравым смыслом

"Глава НБУ занимает достаточно четкую позицию, что банки выполняют нормативные требования, и их принудительный увод с рынка — это, во-первых, необходимость выплаты 36 миллиардов гривен только физическим лицам. Плюс это возможность получить просто вал международных исков, например, по возврату кредитов от украинских предприятий, что будет, скорее всего, сопровождаться проигрышем по этим делам с судах, и, соответственно, либо взысканием этих активов в пользу, по сути, Российской федерации, либо невозможностью функционирования с прежними собственниками. И это огромная ловушка, которая существует, потому что в этих банках сейчас важен именно кредитный портфель, поскольку их роль как кредиторов украинской экономики выше, нежели роль в привлечении депозитов", - пояснил аналитик.

Более того, предложенные Нацбанком санкции, при всей жесткости формулировок, в какой-то мере даже пойдут на пользу украинским "дочкам" российских банков.

"Теперь материнские конторы не смогут на них давить в виде наращивания прибыли, либо каких-то вещей, чтобы вернуть кредитные линии, которые им давались. Я бы даже сказал, что это решение помогает дочерним банкам здесь. А материнские банки, в принципе, прекрасно понимают, что Украина последние три года для них — враждебная территория и их финансовые структуры здесь находятся в некоем авангарде финансового фронта и очень часто объективно или субъективно могут подвергаться атакам в случае чего угодно", — полагает Блинов.

Главная опасность — радикалы

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал предложение НБУ компромиссным решением.



"Они понимают, что если действительно из Украины уйдут российские банки, это будет очень сильный удар по всей экономике страны. По этой причине предлагается запретить вывод капитала, но при этом других ограничений нет. Сейчас большие риски связаны с тем, успокоятся ли радикалы. Деньги любят тишину, и эти все выходки, весь этот экстрим наносят удар не только по российским, по всем банкам. Понятно, что это вносит нервозность во всю банковскую систему и отрицательно на ней сказывается. И давайте четко разграничим, сейчас урон банкам наносят только радикалы, а не НБУ", — сказал Охрименко.

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