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    "Нацкорпус" под "Сбербанком" в Киеве: карты, бочки и палатки

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (136)

    (обновлено: )28610
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Национальный корпус под киевским отделением Сбербанка
    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Национальный корпус под киевским отделением "Сбербанка"

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в пятницу продолжают блокировать здание центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

    Атака на Сбербанк в Чернигове
    vk.com/terza
    Нападение на "Сбербанк" в Чернигове

    Возле банка находятся несколько десятков молодых людей, они коротают время за игрой в карты и слушают музыку. Некоторые греются возле костра, который разведен в металлической бочке.

    Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, в понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

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