"Нацкорпус" под "Сбербанком" в Киеве: карты, бочки и палатки

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", в пятницу продолжают блокировать здание центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Возле банка находятся несколько десятков молодых людей, они коротают время за игрой в карты и слушают музыку. Некоторые греются возле костра, который разведен в металлической бочке.

Ранее противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, в понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.