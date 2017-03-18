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    Днепр: последствия "визита" националистов в "Сбербанк"

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (139)

    (обновлено: )6
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против "Сбербанка" в Днепре
    056.ua
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против "Сбербанка" в Днепре
    056.ua
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция "Национального корпуса" против "Сбербанка" в Днепре
    056.ua
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против "Сбербанка" в Днепре
    УНИАН
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против "Сбербанка" в Днепре
    УНИАН
    Акция против Сбербанка в Днепре
    Акция против "Сбербанка" в Днепре
    УНИАН

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    Акция против "Сбербанка" в Днепре

    На днях в Киеве активисты "Национального корпуса "Азов" заблокировали центральное отделение "дочки" ЧАО "Сбербанк России". Около 50 человек закладывали дверные проемы бетонными блоками, используя при этом воду и цемент.

    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Манифест националистов: требования и реальность

    Как заявил лидер "Нацкорпуса", нардеп Андрей Билецкий, центральный офис "Сбербанка" не будет работать, сообщает 056.ua.

    "Мы будем расширять это на всю страну, на все их отделения… Этот банк не может существовать в Украине", – сказал Билецкий и призвал власть лишить лицензии все российские банки.

    Читайте также: "Большая профанация". Эксперт о санкциях против "российских" банков

    Позже к такой националистов "акции" подключился и Днепр.

    На ул. Воскресенкая (бывшая ул. Ленина) активисты облили красной краской и заклеили антироссийскими листовка отделение "Сбербанка". 

    Ранее Госдума РФ призвала европарламентариев дать оценку погромам банков РФ в Украине

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