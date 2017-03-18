Днепр: последствия "визита" националистов в "Сбербанк"

На днях в Киеве активисты "Национального корпуса "Азов" заблокировали центральное отделение "дочки" ЧАО "Сбербанк России". Около 50 человек закладывали дверные проемы бетонными блоками, используя при этом воду и цемент.

Как заявил лидер "Нацкорпуса", нардеп Андрей Билецкий, центральный офис "Сбербанка" не будет работать, сообщает 056.ua.

"Мы будем расширять это на всю страну, на все их отделения… Этот банк не может существовать в Украине", – сказал Билецкий и призвал власть лишить лицензии все российские банки.

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Позже к такой националистов "акции" подключился и Днепр.

На ул. Воскресенкая (бывшая ул. Ленина) активисты облили красной краской и заклеили антироссийскими листовка отделение "Сбербанка".

Ранее Госдума РФ призвала европарламентариев дать оценку погромам банков РФ в Украине.