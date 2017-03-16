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    Фотоитоги 16 марта: атаки на "Сбербанк", теракт в Париже, экс-легионеры СС в Риге

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (129)

    (обновлено: )117
    Атака на Сбербанк в Чернигове
    Митинг под Сбербанком в Киеве
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Митинг под Киевсоветом, организованный Самопомич, в защиту блокады с ЛДНР
    Добровольцы АТО на сессии Киевсовета
    Атака на Сбербанк в Чернигове
    Атака на "Сбербанк" в Чернигове.
    vk.com/terza
    Митинг под Сбербанком в Киеве
    Митинг под "Сбербанком" в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в парижском офисе МВФ
    Взрыв в парижском офисе МВФ.
    REUTERS Philippe Wojazer
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс.
    Polaris Images SPUTNIK / OKSANA DZADAN
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс
    В Риге во время шествия легионеров СС задержан журналист Филлипс.
    BaltNews.lv
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Нидерландах
    Парламентские выборы в Нидерландах.
    REUTERS Michael Kooren
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Киевсоветом, организованный Самопомич, в защиту блокады с ЛДНР
    Митинг под Киевсоветом, организованный "Самопомич", в защиту блокады с ЛДНР.
    УНИАН
    Добровольцы АТО на сессии Киевсовета
    Добровольцы АТО на сессии Киевсовета.
    УНИАН

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    Атака на "Сбербанк" в Чернигове.

    В четверг, 16 марта, в Чернигове представители националистических организаций облили кровью и разбили окна отделения "Сбербанка" возле гостиницы "Украина". По информации сайта партии "Свобода", участники акции заявили, что у дирекции банка есть неделя, чтобы они оставили это помещение.

    "Если этого не будет сделано, мы оставляем за собой право на более действенные методы протеста", — сказал один из организаторов акции.

    Смотрите также: Психологическая атака: активисты продолжают пикетировать "Сбербанк"

    Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире МВФ. На месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарные службы. Полиция провела эвакуацию людей из здания. Расследование дела о взрыве в офисе МВФ в Париже поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передает агентство Франс Пресс.

    Смотрите также: Парламентские выборы в Нидерландах

    Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек. В этом году журналист Грэм Филлипс был задержан во время шествия легиона "Ваффен СС" и их сторонников.

    Смотрите также: В Риге прошло шествие бывших легионеров СС

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