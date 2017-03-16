Фотоитоги 16 марта: атаки на "Сбербанк", теракт в Париже, экс-легионеры СС в Риге

В четверг, 16 марта, в Чернигове представители националистических организаций облили кровью и разбили окна отделения "Сбербанка" возле гостиницы "Украина". По информации сайта партии "Свобода", участники акции заявили, что у дирекции банка есть неделя, чтобы они оставили это помещение.

"Если этого не будет сделано, мы оставляем за собой право на более действенные методы протеста", — сказал один из организаторов акции.

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Один человек пострадал в четверг в результате взрыва в парижской штаб-квартире МВФ. На месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарные службы. Полиция провела эвакуацию людей из здания. Расследование дела о взрыве в офисе МВФ в Париже поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передает агентство Франс Пресс.

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Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек. В этом году журналист Грэм Филлипс был задержан во время шествия легиона "Ваффен СС" и их сторонников.

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