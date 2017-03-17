Павлив: история "борьбы" со "Сбербанком" – это его предпродажная подготовка

"История со "Сбербанком — это предпродажная подготовка, других объяснений нет. Очень скоро банк может сменить собственника и его конечного бенефициария нужно искать напротив Дома с химерами или где-нибудь на Грушевского", — сказал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.