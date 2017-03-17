"Большая профанация". Эксперт о санкциях против "российских" банков

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против ряда украинских банков, принадлежащих государству Россия.

Санкции вводят на один год в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ, БМ-Банка и ВиЭС Банка. В них сосредоточено 36 миллиардов гривен обязательств перед юридическими и физическими лицами.

Последствия такого решения в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.

(публикуется на языке оригинала)

Санкції можна вважати попереджувальними і такими, які не дозволять похитнути банківську систему? Або паніки нам не уникнути, і клієнти банків почнуть забирати свої кошти?

– По-перше, ситуація вже вийшла за межі здорового глузду. І те, що зараз відбувається, наприклад, зі Сбербанком, це свідчить про глибоку системну кризу, тому що ті заходи, які ввів безпосередньо Сбербанк щодо своїх клієнтів, вони свідчать про катастрофічну ситуацію з ліквідністю.

Обмеження на зняття готівки, обмеження на розрахунок картками в торгово-сервісній мережі, й інші заходи, які зараз ввів Сбербанк Росії свідчать про те, що ситуація, може, ще не патова, але критична.

Що стосується взагалі так званих санкцій. На моє глибоке переконання, це одна велика профанація. Тому що ці санкції тільки називаються санкціями. Якщо ви більш детально звернете на них увагу, то це, як кажуть — ні про що. Неможливість виведення прибутків на материнську структуру? Так, всі ці банки збиткові, прибутків не має. Конвертація коштів в капітал вже відбулася. Тобто фактично народу підсовують, вибачте, "дезу" під гаслом "ми вводимо санкції".

Крім того, в мене дуже велике питання: а що взагалі стримувало протягом трьох років безпосередньо НБУ від застосування яких-небудь санкцій? Для чого потрібно було рішення РНБО, інших державних органів, якщо в Гонтаревої є така можливість, і вона нею понад 80 раз вже користувалася, вводячи санкції проти інших банків, безпосередньо використовуючи цілу низку статей закону України про банки і банківську діяльність.

А наразі вже в ситуації, коли вона повністю втратила контроль на фінансовою системою, вона просто спихнула свою відповідальність, намагається це зробити, на РНБО, президента та інших. Тому вся ця чехарда з санкціями закінчиться тільки одним – державний бюджет України отримає ще одну велику дірку, я не знаю, в 36 мільярдів, але що стосується Сбербанка Росії, який вже на грані, там 16. Це, якщо я не помиляюся, тільки фізичних осіб. Тому Гонтареву можна тільки привітати.

Від чого таке навантаження буде?

– Тому що кошти, які знаходяться в цих банківських установах, це передусім кошти фізичних осіб і юридичних осіб, які є резидентами, є громадянами України. І ці банки є членами Фонду гарантування вкладів, тому, якщо зараз визнавати їх, вибачте, проблемними, а така ситуація потенційно може виникнути, то хто буде відповідати? Гонтарева? Путін? Чи Фонд гарантування? Я думаю, що Фонд гарантування. Принаймні, закон на сьогоднішній момент свідчить саме про це.

Тобто так чи інакше, ви вважаєте, що банки будуть доводити до банкрутства?

– Я сподіваюся, що цього не відбудеться. Але я кажу, що ситуація вже, принаймні, по Сбербанку, вийшла з-під контролю. Або потрібно зараз рятувати цей банк материнській структурі з РФ, я не впевнений, що вона в такій ситуації буде щось робити, тому що, вибачте, це вже наші проблеми, а не їх.

По-друге, я все ж таки думаю, що знайти якийсь компроміс, заспокоїти ситуацію і змусити людей, клієнтів, передусім, Сбербанку, перестати вимітати кошти з банкоматів та з відділень, тут я не знаю, що потрібно зробити, як заспокоїти ситуацію. Це однозначно свідчить про те, що ситуація просто вийшла з-під контролю.

У нас на такі ситуації гостро реагує нацвалюта. Що з нею буде?

– Наприклад, "Сбербанк": якщо його завтра змушені будуть закривати і відправляти на Фонд гарантування вкладів, тоді це однозначно буде якось впливати на курс, тому що мільярди потрібно буде виплачувати, і ці гроші підуть на ринок. І підуть не на купівлю земельних ділянок, а передусім — на купівлю валюти, тому навантаження буде.

І тут залежить від того, втримають цю ситуацію, витримає сам банк, чого мені б особисто дуже хотілося, не тому, що я ратую за Сбербанк Росії чи якийсь інший конкретний банк. Просто це вже фактично останній цвях буде у труну банківської системи, якщо ще ми ці банки відправимо…

Не важливо зараз, чиї вони. Але за ці речі відповідати буде, на жаль, народ України своїми грошима, які потрібно буде повертати вкладникам збанкрутілих банків, якщо їх зроблять банкрутами.

Ранее адвокат Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что санкции коснутся лишь банков с государственным российским капиталом, а на частные банки распространяться не будут.