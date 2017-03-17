ГД призвала европарламентариев дать оценку погромам банков РФ в Украине

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Госдума РФ приняла обращение к европейским парламентам, Европарламенту, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Генсеку Совета Европы использовать их полномочия для пресечения погромов российских банков в Украине и дать оценку действиям украинских властей.

Документ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина (ЕР).

"Депутаты Государственной думы выражают крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений на Украине, пик которых пришелся на 14-15 марта. В результате этих противоправных действий была парализована деятельность "Сбербанка" и "Альфа-банка", в которых хранят свои средства миллионы вкладчиков и клиентов и заняты несколько тысяч граждан Украины", — говорится в обращении.

В документе говорится, что украинские правоохранители не принимали мер по пресечению противоправных действий, в результаты чего жизнь и здоровье сотрудников этих учреждений подверглись опасности.

Депутаты Госдумы подчеркивают, что впервые в истории современной Европы работники финансовых учреждений были замурованы в помещениях, подвергнутых нападению. При этом "представители органов государственной власти Украины заявлениями подстрекали неонацистов к совершению преступных насильственных действий", отмечают российские парламентарии.

"Президент Украины вместо исполнения конституционных обязанностей по обеспечению правопорядка поручил ввести санкции против банковских учреждений с российским капиталом, зарегистрированных в полном соответствии с украинским законодательством, имеющих весомую долю участия в национальной банковской системе Украины и добросовестно выполняющих требования украинского законодательства", — говорится в документе.

Российские парламентарии заявили, что такие действия не соответствуют нормам международного права, в том числе обязательствам Украины в рамках Совета Европы, и ее обязательства в связи с подписанием соглашения об ассоциации ЕС — Украина, разрушают инвестиционный климат в Украине и усугубляют и без того бедственное экономическое положение в стране.

"Депутаты Государственной Думы призывают европейских коллег, проголосовавших за соглашение об ассоциации ЕС — Украина, эффективно использовать свои полномочия для пресечения преступлений и насилия на территории Украины и дать адекватную оценку действиям украинских властей", — говорится в тексте обращения.

Украина 16 марта ввела на год санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), "Проминвестбанка" ("дочка" "ВЭБ"а) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

В понедельник представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Во вторник вечером активисты из Организации украинских националистов и их сторонники разбили окна в отделении "Альфа-банка" в центре Киева. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство".